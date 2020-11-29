الوصل ينجو من مصيدة الجزيرة في دوري اليد
نجا فريق الوصل من مصيدة ضيفه الجزيرة في دوري اليد، بعد أن نجح أول من أمس في قلب تأخره بفارق ثلاثة أهداف إلى انتصار صعب على الجزيرة 25-22، وذلك في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، والتي سجلت أيضاً فوز الظفرة على دبا الحصن 33-28. وبهذا فرط الجزيرة في فرصة الانفراد بالمركز الأول، ليتشارك مع الوصل في الصدارة بأربع نقاط.
وعلى صالة الوصل نجح الجزيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدفين وبنتيجة 13-11، قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة للاعبي الإمبراطور قادتهم إلى تقليص الفارق والتقدم في الدقائق الأخيرة للمباراة والفوز بنتيجتها بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة 25-22.
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