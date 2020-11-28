فوز البطائح والحمرية ومسافي في دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

فاز البطائح على دبا الحصن 3-2، أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسجل أهداف الفائز هيثم علي (22 و53)، وعادل صقر (12)، وأحرز هدفي دبا الحصن، النيجيري إبراهيم مصطفى (40)، والعماني محمد المربوعي (42).

وفي مباراة ثانية، تغلب الحمرية على العربي بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي فانيفا لما اندرياتسيما (31 و47)، وفاز مسافي على مصفوت بالنتيجة نفسها، وسجل للفائز العاجي كوفي ميشاس (55 و62).

وبهذه النتائج رفع مسافي والبطائح ودبا الحصن رصيدهم إلى ست نقاط.

وتختتم منافسات الجولة عند الساعة 16:40 بإقامة مباراتين إحداهما قمة البطولة التي تجمع دبا الفجيرة مع الإمارات، بينما سيتواجه الذيد الباحث عن انتصاره الأول مع نظيره التعاون.

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