الـ"فار" ينقذ العين ويهديه نقاط "كلاسيكو أبوظبي" كاملة

المصدر: معاذ كمبال- العين

ألغى الحكم الدولي، فيصل النقبي هدفاً سجله الوحدة لاعب فريق الوحدة خليل أبراهيم في الدقيقة 75 في مرمى شباك مستضيفه فريق العين في مباراة "كلاسيكو أبوظبي" التي أقيمت اليوم (الجمعة) وذلك بعد عودته لتقنية الإعادة التلفزيونية الـ"فار"، ليحافظ العين على تقدمه بهدف نظيف الذي انتهت عليه المباراة التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب فريق الوحدة، يحيى الغساني استخدم يده اليمنى لترويض الكرة في بداية الهجمة التي وصلت معها الكرة لإسماعيل مطر قبل أن يرسلها للبديل خليل أبراهيم الذي وضعها في الشباك واحتفل مع زملائه بالهدف وسط حسرة من لاعبي العين ومدربهم، البرتغالي بيدرو إيمانويل، لكن حكم الوسط، عادل النقبي عاد لتقنية "الفار" التي أكدت عدم صحة الهدف.

وكان سجل ريان يسلم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 بعد جملة تكتيكية رائعة، وهو الهدف الذي منح "الزعيم" الانتصار الثالث على التوالي والوصول للنقطة 14 متساوياً مع الجزيرة، بينما تجمدت نقاط الوحدة عند 13.

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