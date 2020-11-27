3 مهام للنصر أمام ضيفه بني ياس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض فريق النصر، اليوم، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف بني ياس في استاد آل مكتوم، عند الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

وكان الفريقان قد خسرا الجولة الماضية، حيث تلقى النصر أول خسارة له في الموسم الحالي أمام الشارقة «المتصدر» 1-2، بينما خسر بني ياس أمام اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، ليبحث الفريقان، اليوم، عن النقاط الثلاث فقط من أجل العودة إلى الانتصارات.

وسيدخل النصر المباراة من أجل تحقيق ثلاث مهام رئيسة، الأولى العودة إلى الانتصارات بعد التوقف في محطة الشارقة، والثانية استمرار الوجود في دائرة المنافسة على لقب البطولة الغائب منذ 34 عاماً.

أما المهمة الثالثة فتتجسد في الثأر من بني ياس، عقب تلقيه الخسارة في الموسم الماضي في استاد آل مكتوم أيضاً، وكانت هذه الخسارة بعد تتويج النصر بكأس الخليج العربي، وتسببت في بداية ابتعاده عن مواصلة المنافسة على صدارة الدوري، وعلى الرغم من أن الموسم تم إلغاؤه، إلا أن مدرب الفريق الكرواتي كورنسلاف لا يزال يذكر تلك المباراة، وقال في المؤتمر الصحافي: «لدينا ذكريات سيئة مع هذه المباراة». ويملك النصر 13 نقطة، بينما حصد بني ياس 10 نقاط حتى الآن.

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