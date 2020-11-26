إطلاق خدمة البيع الإلكتروني لمنتجات نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق متجر نادي الشارقة في الحزانة، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، علي المدفع، المرحلة الأولى من خدمة البيع الإلكتروني والتوصيل لمختلف أنحاء الدولة.

وقال رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، إبراهيم الجروان، للموقع الرسمي للنادي، إن «النادي يسعى إلى ترجمة مقترحات الجماهير»، مضيفاً: «نعمل على إضافة وتطوير مرافق خاصة بالجماهير، من مطاعم ومقاهٍ وصالات رياضية، تجعل من النادي بيئة جاذبة للجميع».

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