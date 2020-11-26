المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استبدال

يتداول جمهور نادٍ محترف أن شركة كرة القدم منحت المدرب فرصة أخيرة لاستعادة نتيجة الفوز، وإلا ستقوم باستبداله، وقد وضعت في بالها اسمين لمدرب مواطن وآخر عربي.

غياب

تساءل مراقبون عن سبب غياب المسؤول البارز في جهة رياضية مرموقة عن حضور اللقاءات والاجتماعات والمناسبات، التي تقوم بها هذه الجهة، رغم أن موقعه المرموق يحتم عليه الوجود فيها.

«تويتر»

وصف إداري انتقادات بعض المغردين على «تويتر» لأداء فريقه ونتائجه، بأنها تعد محاولات لهدم العمل الذي تقوم به إدارة النادي، مشيراً إلى أن من المبكر تقييم أداء الفريق ونتائجه، رغم غياب الانتصارات عنه في المباريات الماضية.

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