الشارقة إلى خورفكان في رحلة استجمام

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف خورفكان منافسه الشارقة، عند التاسعة من مساء اليوم ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ويتطلع صاحب الأرض إلى الانتصار الأول في الموسم الحالي، بعد أن تعرض لخمس خسائر مقابل تعادل واحد، ولديه نقطة واحدة بالمركز الأخير، بينما يبحث الشارقة عن الحفاظ على استمرار الانتصارات، وتحقيق الفوز السابع على التوالي، إذ يبلغ رصيده الحالي 18 نقطة بالمركز الأول.

ويتطلع خورفكان إلى تكرار نتيجة الموسم الماضي (الملغى)، عندما تمكن من الفوز على الشارقة بهدفين لهدف على أرضه، لحاجته الماسة إلى الفوز ومغادرة قاع الترتيب، وما يزيد صعوبة المباراة المستوى المتميز الذي يظهر عليه الملك، وتطلعه إلى الحفاظ على الصدارة. وأكد مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي أنه عمل على تصحيح الأخطاء المرتكبة في المباراة الأخيرة.

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