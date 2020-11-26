التاريخ يهدد أطماع الفجيرة في لقاء الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الوصل إلى تأكيد تفوقه التاريخي على الفجيرة، عندما يلتقيان في السادسة من مساء اليوم، على استاد الوصل في زعبيل، في افتتاح الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، إذ لم يسبق لـ«الإمبراطور» طوال تاريخه الخسارة أمام «الذئاب» في الدوري.

والتقى الفريقان 11 مرة في الدوري، شهدت فوز الوصل في 10 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، ورغم الأفضلية التاريخية التي يمتلكها الوصل، لكنه يخوض مواجهة الفجيرة وسط ظروف صعبة، بسبب النتائج المخيبة التي حققها منذ بداية الموسم.ويأمل الوصل أن يوقف النتائج السلبية، ويحقق فوزه الثالث في الدوري، بعدما خسر الفريق آخر مباراتين خاضهما في الجولتين الخامسة والسادسة أمام الوحدة 3-2، والعين 2-1، ليتوقف رصيده عند ست نقاط في المركز العاشر.

من جهته، يخوض الفجيرة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول في الدوري، بتغلبه في الجولة الماضية على حتا 1-صفر، والتقدم إلى المركز الـ11 برصيد أربع نقاط.

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