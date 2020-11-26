زاراغوسا والرمادي تحت تهديد «مقصلة المدربين»

المصدر: أحمد طارق - Àدبي

يبرز كلٌّ من المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، ونظيره المصري أيمن الرمادي، في المباراة التي ستجمع شباب الأهلي مع عجمان عند التاسعة من مساء اليوم على استاد راشد بدبي، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، إذ يواجه كل منهما تهديداً حقيقياً، بشأن مستقبليهما مع الفريقين.

ورغم تأكيدات إدارة نادي عجمان أنه لا توجد نية للاستغناء عن خدمات الرمادي، لكن «البرتقالي» يواجه موقفاً صعباً بحصوله على نقطتين فقط في أول ست جولات، إذ خسر في أربع مباريات أمام الظفرة واتحاد كلباء والنصر والوحدة، وتعادل في مباراتين مع حتا وبني ياس.

وما يزيد صعوبة موقف الفريق الضيف أن شباب الأهلي ليس أمامه سوى تحقيق الفوز، بعدما تعثر في الجولتين الخامسة والسادسة بالتعادل مع خورفكان والخسارة من الجزيرة، إذ رغم استمرار المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا في منصبه، عقب الأنباء التي أشارت إلى أنه في طريقه إلى الرحيل، فإنه سيكون في موقف معقد، حال تعثره مجدداً.

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