الأرض تبتسم لأصحابها في الجولة الأولى من دوري اليد
دشّن فريق اليد في نادي الشارقة حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري «أقوياء اليد» بالصورة المثلى، عقب الانتصار العريض الذي حققه على ضيفه الوصل، بفارق 13 هدفاً «32-19»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب أولى جولات مرحلة الذهاب، والتي سجلت ايضاً ابتسام الأرض لأصحابها، بفوز النصر على الوحدة «42-22»، وشباب الأهلي على بني ياس «31-18»، والجزيرة على الظفرة «24-15». كما شهدت الجولة، الظهور الأول تاريخياً لفريق دبا الحصن في مسابقات اليد، في لقاء خسر فيه الوافد الجديد رهان ضربة البداية عقب تعثره أمام ضيفه مليحة بنتيجة «22-31».
وحسم الشارقة انتصاره العريض على الوصل بصورة مبكرة، بعد شوط أول أنهاه الملك متقدماً بنتيجة «16-9»، قبل أن يواصل لاعبو الشارقة توسيع الفارق في الشوط الثاني، وانتزاع الفوز بنتيجة «32-19».
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