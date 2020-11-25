جاني: نأمل أن ينعكس نجاح مسابقات «الصالات» على المنتخبات الوطنية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

احتفلت أسرة شباب الأهلي بالفوز بكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد التغلب على مليحة في المباراة النهائية بنتيجة (6-4)، أول من أمس، في القاعة الرياضية لنادي البطائح الرياضي الثقافي، وهو أول لقب في الموسم الحالي لكرة قدم الصالات يحققه «فرسان دبي».

وكان فريق البطائح قد فاز بكأس الاتحاد ودرع الدوري وكأس الإمارات ودولية خورفكان للصالات في الموسم الماضي، بينما تمكّن النصر من افتتاح الموسم الحالي بالفوز بكأس الاتحاد، تلاه شباب الأهلي بكأس الإمارات، ما يؤكد أن الموسم الحالي للصالات لن يكون محصوراً في فريق واحد.

وأكد مدرب شباب الأهلي، المصري عبدالله

عبداللطيف، أن فوز فريقه بالكأس كان مستحقاً ومتوقعاً بالنسبة له ولأسرة الفريق، بعد التصاعد في الأداء منذ استئناف الفريق تدريباته عقب عودة النشاط. وأضاف: «نتطلع لألقاب أخرى في الموسم الحالي، وسنعمل بإصرار من أجل تحقيق ذلك».

من جهته، أعرب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، عن تفاؤله بأن ينعكس نجاح المسابقات على المنتخبات الوطنية، من أجل أن تخطو إلى الأمام.

وقال جاني لـ«الإمارات اليوم»: «حريصون على تعزيز الاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة بالمسابقات، لتنعكس على تطور المنتخبات، وكل ما من شأنه أن يقود إلى تحقيق نجاحات مرتقبة جديدة، وما أسفرت عنه جهود فريق العمل خلال بطولتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات تعكس رضا اللجنة التنفيذية، ونؤكد أن هذا المردود التنظيمي والفني يعكس أيضاً تعاون الأندية المثمر، الأمر الذي يعطي دافعاً للاستمرارية في إقامة البطولات، التي بدأناها في ظروف صعبة وإجراءات احترازية، ويهمنا أن نشيد بالأداء التصاعدي للمحكمين ودقة القرارات التقديرية، ونعتبر ذلك نجاحاً كبيراً سنعمل على تعزيزه مستقبلاً».

• النصر افتتح الموسم الحالي بالفوز بكأس الاتحاد، قبل أن يظفر شباب الأهلي بكأس الإمارات.

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