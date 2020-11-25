«دبي لأصحاب الهمم» يعتمد قائمة «النخبة» في الأولمبياد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم قائمة لاعبي «النخبة» من النادي، الذين سيمثلون الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، يتقدمهم البطل البارالمبي الذهبي محمد خميس المنافس في فئة رفعات القوة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وحضره رئيس مجلس إدارة النادي ثاني جمعة بالرقاد، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال بالرقاد في تصريحات صحافية: «يشمل برنامج لاعبي (النخبة) معسكرات داخلية، والمشاركة في بطولات دولية».

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