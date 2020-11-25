الحصان: إنجازات يد وسلة الشارقة نتاج مشروع طموح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، أن الإنجازات التي حققتها فرق النادي في لعبتي كرة اليد والسلة هي نتاج مشروع طموح يمتد سنوات طويلة لكوادر وإدارات النادي المختلفة، ومتابعة ودعم مادي متواصل من إدارة النادي، في مشروع استند إلى توسيع قاعدة الممارسين والاعتماد بشكل أكبر على العنصر المواطن في الكوادر التدريبية.

وقال الحصان في تصريحات صحافية، إن «سيطرة فريق رجال كرة اليد على البطولات المحلية خلال السنوات الأربع الأخيرة، واستعادة فريق السلة أكتوبر الماضي لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 2004، ما هو إلا نتاج مشروع طموح».

وأوضح: «الخبرات المتراكمة كانت وراء فوز فريق اليد بثلاث بطولات محلية في الموسم الماضي، اثنتان منها برقم قياسي غير مسبوق، الأول الفوز بدرع (دوري أقوياء اليد) للمرة الرابعة على التوالي والـ14 تاريخياً، بجانب الفوز أخيراً بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة».

وأضاف: «سلة الشارقة فازت بدرع الدوري العام الذي جاء عقب إنجازين متتالين لفريق النادي بلقب الأندية الخليجية الأبطال في نسختي 2018 و2019، وبرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة بالفوز بـ11 مباراة متتالية على مدار النسختين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news