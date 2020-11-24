العنبري: لا توجد مواجهة سهلة.. وآخر مباراة خسرناها أمام خورفكان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري إنه "لا توجد مواجهة سهلة في دوري الخليج العربي، وآخر مباراة لنا أمام خورفكان في الموسم الماضي خسرناها بهدفين لهدف". وتابع في المؤتمر الصحافي: خورفكان قدم مستويات جيدة أمام الفرق الكبيرة في الدوري.

واضاف: حذرت اللاعبين خلال مباراة النصر الأخيرة من أنهم معرضون للإلتحامات القوية مع الفرق التي تواجهنا لأنها تلعب ضد المتصدر، وتلعب للفوز أيضا وهذا حق مشروع لها.

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