دبي تمنح جوائز القرن لنجوم الساحرة المستديرة في ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» عن تنظيم الحدث للسنة الـ12 على التوالي، جنباً إلى جنب مع تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في فندق أرماني دبي في 27 ديسمبر المقبل، ويتنافس على أفضل لاعب في القرن 2001-2020 نجوم الساحرة المستديرة: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «سيواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020 بعدما كان قد شهد منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، مشاركة أكثر من 200 متحدث من نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية، بينما ستقدم جوائز جلوب سوكر، التي كرمت أكثر من 100 لاعب قدموا أداء متميزاً في اللعبة، فئات جديدة لجوائز هذا العام».

وأضاف: «في ضوء التأثير العالمي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا، ستعود فعالية جوائز دبي جلوب سوكر بإصدار خاص هذا العام، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020 إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية. وللمرة الأولى، ستضم القائمة أربع جوائز إضافية تضم فيها أسماء المرشحين الذين تنافسوا خلال المواسم الماضية بين عامي 2001 و2020 في سلسلة فريدة تحتفل بالأفضل خلال القرن».

وأوضح المجلس: «تم ترشيح لاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لجائزتي أفضل لاعب في القرن وأفضل لاعب لعام 2020 إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، وتم ترشيح نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الذي فاز بالدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول للمنافسة على جائزة لاعب القرن، بينما تم ترشيح هداف بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا روبرت ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب لعام 2020».

قائمة الجوائز لهذا العام

أفضل لاعب في القرن 2001-2020

أفضل مدرب في القرن 2001-2020

أفضل نادٍ في القرن 2001-2020

أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020

أفضل لاعب لعام 2020

أفضل نادٍ لعام 2020

أفضل مدرب لعام 2020

أفضل مسيرة لاعب

ليفاندوفسكي مرشح لجائزة أفضل لاعب 2020

قررت «دبي جلوب سوكر» منح جائزة أفضل لاعب، إضافة إلى منح وسام مرتبة شرف لأفضل مدرب وأفضل نادٍ. وضمن أشهر المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا العام: روبرت ليفاندوفسكي، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وكريم بنزيما.

بندوني: من غير الممكن أن تفوّت دبي هذا الحدث

قال الرئيس التنفيذي لجوائز جلوب سوكر، توماسو بندوني، في تصريحات صحافية: «هذه الدورة الخاصة لفعالية جوائز جلوب سوكر مخصصة لجميع أبطال كرة القدم الذين عرّضوا أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس، وتخلوا عن إجازاتهم وراحتهم من أجل التدريب واللعب كل ثلاثة أيام، وسافروا في كل مكان في العالم من أجل منح ملايين الأشخاص بضع لحظات من الحماس والإثارة التي يتوق إليها جميع عشاق كرة القدم».

وأضاف: «من غير الممكن أن تفوّت دبي هذا الحدث في أصعب المواسم وأكثرها تحدياً وتعقيداً. إن إصدار جوائز 2020 هي طريقتنا لإظهار التزامنا وتقديرنا والاحتفاء بكل إنجاز».

مورينيو وغوارديولا

تبرز الأسماء اللامعة لمدربي اللعبة مثل ديدييه ديشامب وأليكس فيرجسون وبيب غوارديولا ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القرن، وينضم إليهم أبرز مدربي كرة القدم في كل العصور جوزيه مورينيو، الذي يعمل برفقة عمالقة آخرين في اللعبة مثل كارلو أنشيلوتي والمدرب الحالي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان.

برشلونة والريال واليونايتد

ضمن مجموعة أفضل الأندية المرشحة والشهيرة التي تتنافس في جائزة أفضل نادٍ في القرن 2001-2020: نادي برشلونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، في حين أن جائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020 هي فئة تنافسية للغاية، مع إمكانية فوز خورخي مينديز للمرة العاشرة.

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