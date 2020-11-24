5 مباريات في انطلاق دوري «أقوياء اليد»

المصدر: جوني جبور - دبي

ينطلق في السابعة من مساء اليوم، دوري «أقوياء اليد» للموسم الجديد 2020-2021، إذ تقام خمس مباريات لحساب الجولة الأولى من مرحلة الذهاب، يدشن في الأولى منها فريق الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بلقاء ضيفه الوصل، على أن يستضيف وصيفه النصر فريق الوحدة، ويحل بني ياس ضيفاً على شباب الأهلي، ويلتقي الظفرة جاره الجزيرة على صالة الأخير، ويدشن الوافد الجديد لمسابقات كرة اليد دبا الحصن أولى مبارياته باستضافة مليحة.

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