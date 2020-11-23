شباب الأهلي بطل كأس الإمارات لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

ظفر فريق شباب الأهلي بلقب النسخة الثالثة لكأس الإمارات بكرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مليحة 6-4، اليوم الإثنين، في القاعة الرياضية لنادي البطائح، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة ومحبي كرة الصالات.

ونجح شباب الأهلي في فرض سيطرته على معظم مجريات المباراة من خلال تقدمه بالنتيجة بعد كل حالة تعادل، إذ سجل له كل من راشد عبيد، وعبدالله الفلاسي، والبرازيلي جواو (هدفاً في مرماه) وحسين مال الله، والبرازيلي ناثان ارنالدو، بينما أحرز أهداف مليحة فهد أحمد والبرازيلي جواو (هدفين)، وعبدالله كرمستجي، وأضاع لاعب شباب الأهلي راشد عبيد ضربة جزاء قبل أقل من دقيقتين على نهاية المباراة، ورغم ذلك حافظ على النتيجة حتى نهايتها.

وبهذه النتيجة يكون شباب الأهلي قد فاز بنسختين من هذه البطولة التي نظمت أولى نسخها في 2018، وفاز «فرسان دبي» بكأسها قبل أن يفوز البطائح بنسخة 2019.

وكان شباب الأهلي قد تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على خورفكان (3-1)، بينما تأهل مليحة للنهائي بعد فوزه على البطائح (4-1).

بدوره، عبر عضو شركة الألعاب الجماعية لنادي شباب الأهلي حمد المري، عن سعادته للفوز بالكأس، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز بكأس الإمارات سيكون مقدمة لألقاب وكؤوس مقبلة في الموسم الحالي، وإنه حصيلة دعم ومتابعة مسؤولي النادي والجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين، ويعكس صحة النهج الذي تم اعتماده لاستعادة نغمة الانتصارات والفوز بالبطولات».

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