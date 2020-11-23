خليفة الحمادي يجدد عقده مع الجزيرة الإماراتي حتى 2025

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تجديد عقد المدافع الدولي خليفة الحمادي مع "فخر أبوظبي" خمس سنوات إضافية، بعقد يمتد حتى 2025، وفقاً لما ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الشركة في بيان صحافي: "الحمادي أثبت نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة النادي والمنتخب الوطني، منذ ظهوره للمرة الأولى مع (فخر أبوظبي) قبل ثلاث سنوات عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً".

من جهته، قال الحمّادي: "فخور جداً بتمديد عقدي مع نادي الجزيرة، إنه حلم يتحقق بالفعل، أود أن أشكر إدارة وجميع القائمين على النادي على ثقتهم ودعمهم المتواصل لي، إذ أنني نشأت وتعلمت في النادي وأنا ممتن إلى الأبد للفرص التي ما يزال يقدمها لي نادي الجزيرة".

وأضاف: "لدينا فريق رائع ويسعدني أن أكون جزءًا منهم وأتطلع إلى مواصل العمل الدائم من أجل تحقيق المزيد خلال السنوات القادمة ورد الثقة العالية التي منحها النادي والجماهير لي".

بدوره، قال المدير الرياضي لنادي الجزيرة، الدنماركي مادس دافيدسين: "يعد خليفة من أفضل اللاعبين الشباب في الإمارات ويواصل تطويره المذهل وإظهار قدرته بشكل أسبوعي، وأرى أنه جزء أساسي من فريق المدرب مارسيل ونحن سعداء بتمديد عقده ونتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالنجاحات والألقاب".

من جهة أخرى، أعلن نادي الجزيرة عن تعيين فادي زوين، في منصب المدير التنفيذي الجديد للشؤون التجارية والتسويق، امتدادا للمشروع الانتقالي الذي يهدف لتعزيز وتطوير العمليات الرياضية في "فخر أبوظبي".

وأوضح النادي: "يحمل فادي زوين خبرات واسعة وطويلة في صناعة الرياضة، إذ شغل العديد من المناصب في أكبر المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالتطوير، التسويق، الشراكات والحقوق الإعلامية والتوزيع، وسبق له العمل في مؤسسات عريقة مثل شركة أبوظبي للإعلام، بي فور كابيتال، و سبورت 360".

وقال فادي زوين للموقع الرسمي للنادي: "المرحلة الحالية مهمة للغاية بالنسبة لنادي الجزيرة، وأنا سعيد بأداء دوري في هذا الفصل الهام من تاريخ النادي، نحن ملتزمون بالاستمرار في بناء إرث إيجابي للجزيرة، لنثبت للعالم بأننا لسنا فخرا لأبوظبي فقط، بل للمنطقة بشكل عام".

وأكمل "يمتلك الجزيرة تاريخاً رائعاً وحقق العديد من الإنجازات الهامة، وسيكون دوري هو استثمار هذا التاريخ وهذه الإنجازات وتطويرها. النادي مفتوح للجميع ويحظى بدعم رائع من المجتمع، ونحن نسعى للارتقاء بالعمل في النادي لأفضل المستويات العالمية ولنتحول لناد رياضي مبدع يضع معايير عالية للحوكمة، ويصبح وجهة تجارية مفضلة لجهات الأعمال في كل أنحاء دولة الإمارات".

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