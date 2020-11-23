رسمياً.. القرقاوي رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة السلة، أمس، عن فوز المرشح الوحيد لمنصب رئيس الاتحاد لدورة انتخابية سادسة، اللواء إسماعيل القرقاوي، بالتزكية، كما تم الإعلان عن فتح الباب أمام الأندية لترشيح ممثليها لمنصب العضوية في فترة تمتد حتى الأول من ديسمبر، وانعقاد الجمعية العمومية الانتخابية في 24 من الشهر ذاته، يتم خلالها الإعلان رسمياً عن هوية مجلس إدارة الاتحاد الجديد الذي يدير دفة اللعبة حتى 2024.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في اتحاد اللعبة، محمد صالح، لـ«الإمارات اليوم»: «بانتهاء الفترة القانونية للطعون، التي امتدت منذ 18 الشهر الجاري، والتي لم يتخللها التقدم بأي اعتراض من الأندية على المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، بات اللواء القرقاوي فائزاً بالتزكية في منصب الرئيس، على أن يتم إعلانه رئيساً في 24 ديسمبر المقبل، في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية، التي ستشهد أيضاً الإعلان عن الفائزين بمنصب العضوية».

وأضاف: «فتح أمس الباب أمام الأندية لترشيح ممثليها لمنصب العضوية، على أن يغلق الباب في الأول من ديسمبر المقبل».

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