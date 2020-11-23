مربط دبي يظفر بـ 3 ميداليات ذهبية في مهرجان الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز مربط دبي للخيول العربية بثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة الإنتاج المحلي بمهرجان الشارقة للجواد العربي.

وقال بيان صحافي: «في بطولة المهرات بعمر السنة فاز مربط دبي بميدالية ذهبية عن طريق المهرة دي ريمة من الفحل دي سراج والفرس دي نوال، وعززت المهرة دي نهدة وهي من الفحل دي جرناس والفرس دي تالة رصيد مربط دبي في بطولة المهرات بعمر السنة بإحرازها الميدالية البرونزية، وفي بطولة المهور بعمر السنة ظفر مربط دبي بالميدالية الذهبية مع المهر دي راسل وهو من فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا، وفي بطولة الأفراس تمكنت الفرس دي شيهانة من انتزاع الذهبية».

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