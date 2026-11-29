باريس - وام

توج مربط دبي للخيول العربية بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة «السوبريم 2026»، التي اختتمت منافساتها أمس في القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية ”باريس“، ليحصد نصف الألقاب الذهبية للبطولة، التي شكلت ختام منافسات جولة الجياد العربية.

وأحرزت المهرة «دي رؤى» الميدالية الذهبية في فئة المهرات، فيما توجت الفرس «دي نجلاء» بذهبية فئة الأفراس، وحصد الفحل «دي سراج» ذهبية فئة الأفحل.

كما تألقت بقية مرابط الإمارات المشاركة في البطولة بحصول مربط عجمان على الميدالية الذهبية في فئة الأمهار بعمر سنة عن طريق المهر «آر دي إس دوناتيلو»، فيما أحرزت«الأريام حربة»، العائدة للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، الميدالية الفضية، لتتصدر الإمارات المشهد العالمي بحصد أربعة ألقاب ذهبية.

وعزز إنتاج مربط دبي حضوره في البطولة بحصول الفرس «دي ظيرة»، المملوكة لمربط المرقاب، على الميدالية الفضية في فئة الأفراس، فيما أحرز الفحل «دي صامد» المملوك لمربط «إس كي» للخيل العربية الميدالية البرونزية في فئة الأفحل.

وأكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، أن الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للمربط في المحافظة على الخيل العربية الأصيلة وتطوير إنتاجها وتعزيز انتشارها عالميا.

وقال عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، إن النتائج تعزز المكانة العالمية للإمارات في مجال إنتاج الخيول العربية الأصيلة، مشيدا بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة وقوة المنافسات بين أبرز المرابط العالمية.