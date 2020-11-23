السباق التأهيلي لبطولة السلم للدراجات الهوائية ينطلق الجمعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

قررت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة لبطولة «السلم للدراجات الهوائية» التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ديسمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، تنظيم السباق الثاني التأهيلي للنخبة المخصص للاعبي الأندية والمقيمين في الدولة يوم الجمعة المقبل بمنطقة سيح السلم في دبي.

وأكد بيان صحافي صادر عن اتحاد الدراجات أن موعد انطلاق السباق الذي من المقرر أن يتأهل منه 30 دراجاً نصفهم من لاعبي الأندية والنصف الآخر من المقيمين، سيكون في الثانية من بعد الظهر.

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