الرمادي يلخّص أزمة نتائج عجمان بـ 3 أسباب

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

لخّص مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أزمة نتائج عجمان في دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم في ثلاثة أسباب أدت إلى تأخر الفريق على لائحة ترتيب البطولة بالمركز الـ12 برصيد نقطتين فقط أحرزهما من تعادلين أمام حتا وبني ياس مقابل تلقيه أربع خسائر، آخرها على يد الوحدة بثلاثية نظيفة، أول من أمس، في الجولة السادسة.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «عجمان لم يعد يلعب بصورة جماعية كما كان في المواسم السابقة، وأصبح اللعب الفردي هو السمة الغالبة على الأداء، وهذه بلاشك مسؤولية يجب أن أعترف بأنني أتحملها».

وأضاف: «السبب الثاني والأساسي، عدد الإصابات الكبيرة التي ضربت الفريق في الفترة السابقة، بغياب تسعة لاعبين دفعة واحدة، وقد انضم إليهم اللاعب الأرجنتيني غوستافو، الذي خرج مصاباً في مباراة الوحدة أول من أمس».

وتابع: «وآخر الأسباب هو فقدان لاعبي عجمان الشعور بأننا فريق جيد، وما حدث في مباراة الوحدة هو خير دليل على ذلك، فقد لعبنا بشكل جيد على مدار 20 دقيقة وأضعنا العديد من الفرص، وبعد ذلك وجدنا أنفسنا نستقبل هدفاً بخطأ فردي، ومن بعده انهار الفريق لنستقبل هدفاً ثانياً وحالة طرد، لتزداد الأمور صعوبة علينا في الشوط الثاني». وأكد الرمادي: «ما يجب علينا فعله الآن هو التفكير في المباريات المقبلة، خصوصاً أن لدينا مباراة صعبة ضد شباب الأهلي علينا أن نستعد لها بصورة جيدة».

وأوضح: «في الحقيقة أن كل المباريات التي لعبناها في السابق والتي تنتظرنا في المستقبل هي بالغة الصعوبة، لكني لا أشك للحظة واحدة أن عجمان سيعود قوياً كما كان، وأن النتائج ستتحسن في الفترة المقبلة، بعد أن نتمكن من تصحيح الأوضاع الحالية داخل الفريق».

من جانبه، أكد قائد عجمان، علي الحوسني، أنه يجب على اللاعبين مراجعة حساباتهم في الفترة المقبلة، حتى لا نجد أنفسنا بعد كل جولة نستقبل كلمة «هارد لك». وقال في تصريحات بعد مباراة الوحدة: «في الحقيقة أننا من وضعنا أنفسنا في هذا المأزق الصعب، بعد أن فقدنا نقاطاً عدة أمام الفرق المباشرة لنا، لكن الفرصة مازالت بين أيدينا، والدوري لم يمر منه سوى ست جولات فقط، وفرص التعويض قائمة وبقوة».

الأسباب الـ 3

■ عجمان لم يعد يلعب بصورة جماعية، كما كان في المواسم الماضية.

■ غياب تسعة لاعبين دفعة واحدة للإصابات.

■ فقدان لاعبي عجمان الشعور بأننا فريق جيد.

رازوفيتش: ليس وقت الحديث عن المنافسة

جدّد مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، رفضه الحديث عن مدى قدرة فريقه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، بعدما قفز الفريق للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر.

وقال في تصريحات صحافية: «اعتدت في كل أسبوع أن يوجه لي سؤال حول مدى قدرة الوحدة في المنافسة على بطولة الدوري، بالطبع لا يوجد شخص يعمل في مجال كرة القدم لا يحب المنافسة والتتويج بالألقاب، لكن ليس وقت الحديث عن المنافسة، وأولوياتنا هي العمل الجاد والقوي وتهيئة الفريق بصورة كاملة ليكون جاهزاً في كل المباريات». وأضاف: «علينا أولاً التركيز في كل مباراة وأن نلعبها بدافع الفوز، وأعتقد أن الفريق يمضي بصورة جيدة في هذا الخصوص، حققنا الفوز الثالث على التوالي، وكان هذه المرة ضد عجمان، رغم ظروف الإصابات التي حرمتنا مجموعة غير قليلة من اللاعبين، لكن الأهم أن الفريق يؤدي المطلوب منه وبنسبة 100%».

وأشار: «أكثر ما أسعدنا في مباراتنا ضد عجمان، حالة التركيز التي كان عليها الفريق وتعاملهم مع كل دقيقة في المباراة بمنتهى الجدية، لقد حذرت مراراً وتكراراً من خطورة فريق عجمان، وقد نفذوا ما طلبته منهم بامتياز».

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