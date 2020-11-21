كلباء يعود من بني ياس «شامخاً»

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

قاد النجم التشيلي أنتينور جونيور فريقه اتحاد كلباء لتحقيق فوز ثمين على مضيفهم بني ياس بهدفين نظيفين، أمس، على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد الفريق النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد «السماوي» عند 10 نقاط.

وسجل اللاعب التشيلي الهدفين على مدار الشوطين مستفيداً من الأسلوب الجماعي الذي لعب به الفريق في غياب المهاجم التوغولي بنيل مالابا الذي عاد متأخراً من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية، لكن انتينور جونيور تقمص دور الهداف وسجل هدفه الأول في الدقيقة 27، وأضاف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وانطلقت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الفريقين وسط محاولات للسيطرة أكثر على الكرة من جانب أصحاب الأرض، ومع مرور الوقت أظهر الضيوف رغبة أكبر في الوصول لشباك الحارس فهد الظنحاني من خلال الهجمات المتكررة التي مكنت الفريق من بسط سيطرته قليلاً على مجريات اللقاء وتهديد شباك «السماوي».

وأثمر الضغط من جانب لاعبي فريق اتحاد كلباء عن تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 27، حينما نفذ السويسري ديفيد مارياني ركلة ركنية وصلت بالمقاس لزميله التشيلي، انتينور جونيور داخل منطقة الجزاء، حينما ارتقى فوق الجميع وحولها برأسه في الشباك مانحاً فريقه هدف التقدم الذي تسبب في فقدان أصحاب الأرض تركيزهم في بقية الشوط.

وكانت الأنظار متجهة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني للعودة للقاء لكن اتحاد كلباء واصل أفضليته في اللقاء وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء بواسطة التشيلي أنتينور جونيور، الذي أمّن نقاط المباراة لفريقه الذي وصل للنقطة التاسعة بعد مرور ست جولات منذ بداية الموسم.

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