شباب الأهلي ومليحة إلى نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات

شباب الأهلي عرف طريقه إلى مرمى خورفكان 3 مرات. من المصدر

المصدر:
  • محمد فاضل - الشارقة
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تأهل فريقا شباب الأهلي ومليحة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات المقررة بعد غدٍ، وذلك بفوز شباب الأهلي على خورفكان 3-1، وسجل أهداف الفائز عبدالله الفلاسي، وحسين مال الله، والبرازيلي ناثان، ولخورفكان لوكاس. وبلغ مليحة النهائي بتغلبه على البطائح 4-1، وسجل أهدافه البرازيلي أنتونيو جويلهرم (هدفين)، وفهد أحمد، والبرازيلي برونو، وللبطائح سعود خلفان.

 

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