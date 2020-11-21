شباب الأهلي ومليحة إلى نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات
تأهل فريقا شباب الأهلي ومليحة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات المقررة بعد غدٍ، وذلك بفوز شباب الأهلي على خورفكان 3-1، وسجل أهداف الفائز عبدالله الفلاسي، وحسين مال الله، والبرازيلي ناثان، ولخورفكان لوكاس. وبلغ مليحة النهائي بتغلبه على البطائح 4-1، وسجل أهدافه البرازيلي أنتونيو جويلهرم (هدفين)، وفهد أحمد، والبرازيلي برونو، وللبطائح سعود خلفان.
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