إيغور يمنح الشارقة إبتسامة "النصر"

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد لاعب الشارقة إيغور كورنادو فريقه لفوز ثمين على النصر بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على استاد الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم ورفع الشارقة بهذا الفوز الذي يعد السادس له على التوالي رصيده إلى 18 نقطة معززا بذلك صدارته للدوري دون أي خسارة حتى الآن في حين تلقى النصر الخسارة الأولى له في الدوري ليتجمد رصيده عند 13 نقطة.

وقد ألغى حكم المباراة هدفا للشارقة سجله ويلتون سواريز "69".

واضطرحكم اللقاء حمد علي يوسف لتغيير قراره بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الشارقة كايو لوكاس إلى الصفراء " 38"بعد مراجعة الحالة من قبل الحكم الفيديو" الفار".

ونجح إيغور الملقب بـ "ايقونة الملك" بتسجيل هدفي الفوز لفريقه من ركلتي جزاء "20" و"79" ، فيما سجل هدف النصر الوحيد لاعبه ضياء سبع "58".

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