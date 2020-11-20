تأجيل «كاياك صيد الأسماك» بسبب حالة البحر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قررت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تأجيل الانطلاقة من اليوم إلى يوم الغد، واقتصار المنافسات على يوم واحد فقط، وذلك بسبب حالة البحر. وينظم النادي الحدث للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، إذ شهدت عمليات التسجيل إقبالاً ملحوظاً ومتزايداً يظهر مدى الشعبية التي تحظى بها هذه الرياضة بين أبناء الدولة والمقيمين من مختلف الجنسيات

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