الشارقة يتوّج بطلاً لكأس اليد للمرة الثامنة

المصدر: جوني جبور - دبي

تُوّج فريق الشارقة، أمس، بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، خاتمة بطولات موسم 2019-2020 لمرحلة الرجال، عقب فوز «الملك» على شباب الأهلي بنتيجة 26-19، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوصل، وبانتصاره هذا حافظ الشارقة على لقبه للموسم الماضي، وأضاف اللقب الثامن تاريخياً في مسابقة كأس رئيس الدولة، عقب ألقابه في مواسم 1980-1981 و1985-1986 و1991-1992 و1995-1996 و2007-2008 و2008-2009 و2018-2019، كما انفرد الشارقة بلقب أكثر الفرق تتويجاً في البطولة، التي استهلت موسم 1977-1978، مبتعداً بفارق اللقب عن كل من الوصل وشباب الأهلي، اللذين سبق أن تُوّجا بالكأس في سبع مناسبات.

وأضاف الشارقة لقبه الثالث في الموسم الجاري، وذلك بعد أن توج بكأس السوبر، وبطولة الدوري، فيما اكتفى شباب الأهلي في موسمه بنيل لقب وحيد، جاء يناير الماضي، بفوزه بكأس نائب رئيس الدولة.

وقام الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد اليد، نبيل عاشور، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، وفريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وفي تفاصيل النهائي، جاءت البداية متقاربة بين الفريقين، إلا أنه سرعان ما ابتعد الشارقة بالفارق، وتقدم عند الدقيقة الخامسة بواقع 6-2، قبل أن يتمكن من الحفاظ على فارق الأهداف الأربعة حتى نهاية الشوط الأول، الذي أنهاه الملك متقدماً بنتيجة 16-11.

ومع انطلاق الشوط الثاني، استفاد الشارقة من الأخطاء الدفاعية للاعبي شباب الأهلي، خصوصاً في الدقائق الـ10 الأولى من عمر هذا الشوط، التي نجح خلالها لاعبو الملك في الابتعاد بالفارق إلى سبعة أهداف وبنتيجة 22-15، قبل أن تتواصل مصاعب «فرسان دبي» بخروج المحترف التونسي، محمد رضا، مصاباً، ما أتاح للشارقة القدرة على الابتعاد عن ضغط الدقائق الأخيرة، وإنهاء المباراة لمصلحته 26-19.

الفخراني: لقب الكأس دفعة قوية للاعبي الشارقة قبل انطلاق الدوري

أعرب المدير الفني لفريق الشارقة، المدرب المونديالي المصري هاني الفخراني، عن سعادته باللقب، مؤكداً أنه يمثل «دفعة معنوية للفريق قبل استهلال الملك، الثلاثاء المقبل، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري العام، والسعي لحصد اللقب للمرة الـ15 تاريخياً».

وقال الفخراني في تصريحات صحافية: «مجريات المباراة أكدت أحقية الشارقة بالفوز، وحصد لقب الكأس للمرة الثامنة تاريخياً، في رقم قياسي غير مسبوق على صعيد فرق الدولة، خصوصاً أن هذا اللقب يمنح اللاعبين دفعة قوية قبيل استهلالهم، الثلاثاء المقبل، الدوري العام في موسمه الجديد 2020-2021، بشعار الدفاع عن اللقب الذي توج به الفريق في المواسم الأربعة الماضية، وللمرة الـ15 تاريخياً».

- انفرد الشارقة بلقب أكثر الفرق تتويجاً في البطولة، التي استُهلت في موسم 1977-1978.

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