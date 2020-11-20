3 مباريات من الدرجة الأولى اليوم.. أبرزها الحمرية مع دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■رأس الخيمة

يستقبل فريق الإمارات ضيفه البطائح، ويحل دبا الفجيرة ضيفاً ثقيلاً على الحمرية، ويتقابل العروبة والعربي، في ثلاث مباريات قوية ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عند الساعة 16:40 من مساء اليوم.

وكان الإمارات قد تمكن من الفوز على الذيد (3-1) في الجولة الأولى من الدوري، بينما تغلب البطائح على الحمرية (2-1)، وفاز دبا الفجيرة على العروبة بهدفين نظيفين، ويتطلع الأخير ومضيفه العربي والحمرية الى تحقيق أول انتصار في الموسم، ما يعكس أهمية المباريات الثلاث، خصوصاً مع رغبة «الصقور» و«النواخذة» والبطائح في تحقيق فوز جديد للحفاظ على المراكز المتقدمة. ويتصدر ترتيب فرق البطولة بحسب الترتيب ووفقاً لفارق الأهداف، كلّ من الامارات ودبا الفجيرة ودبا الحصن ومسافي والبطائح، ولكل منها ثلاث نقاط.

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