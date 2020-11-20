نصف نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات اليوم

المصدر: محمد فاضل ■دبي

تنطلق عند الساعة الخامسة مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، إذ يلتقي شباب الاهلي وخورفكان في القاعة الرياضية لنادي الشارقة، يليها عند السابعة والنصف لقاء مليحة مع البطائح، لتحديد طرفي المباراة النهائية التي ستقام الإثنين المقبل.

وكان شباب الأهلي قد تأهل على حساب النصر بعد التفوق عليه بفارق الأهداف وتساويهما في الرصيد نفسه من النقاط، بينما تأهل خورفكان بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وتصدر مليحة مجموعته بالعلامة الكاملة ايضاً ست نقاط من مباراتين، وصعد البطائح ثانياً عن المجموعة الثالثة ست نقاط أيضاً.

من جهته، قال مدرب البطائح عدنان الهولي، لـ«الإمارات اليوم»: «مباراتنا أمام مليحة ستكون قوية جداً ومثيرة، لكونها تاتي أمام فريق يشهد صعوداً في الأداء والنتائج، ويمتلك لاعبين ومدرباً مميزين، ولذلك فقد أوصيت اللاعبين بضرورة اللعب بحذر وتركيز عالٍ من أجل تفادي أي معوقات للفوز والانتقال لخوض النهائي السادس للبطائح منذ انضمامه للعبة».

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