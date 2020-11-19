الشارقة بطلا لكأس اليد.. ويضيف اللقب الثالث في الموسم الجاري

المصدر: جوني جبور - دبي

توج فريق الشارقة اليوم بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، خاتمة بطولات موسم 2019-2020 لمرحلة الرجال، عقب فوز "الملك" على شباب الأهلي بنتيجة "26-19"، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر.

وقام الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد اليد نبيل عاشور، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، وفريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وأضاف الشارقة لقبه الثالث في الموسم الجاري، وذلك بعد أن توج بكأس السوبر، وبطولة الدوري، فيما اكتفى شباب الأهلي في موسمه، بنيل لقب وحيد جاء يناير الماضي بفوزه بكأس نائب رئيس الدولة.

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