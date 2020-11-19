استخدام "الفار" في 41 مباراة بالدوري وكأس الخليج العربي

المصدر: الإمارات اليوم

استخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" خلال 41 مباراة في الجولات الماضية من منافسات مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي للموسم الرياضي الحالي. وذكر بيان صحافي من اتحاد الكرة أن عدد الحالات التي تم التحقق منها باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد 267 حالة تحكيمية، وبلغ الوقت المستغرق في التحقق من تلك الحالات 48.38 ثانية.

تقسيم الحالات:

-31 حالة تم استدعاء حكم الساحة فيها من قبل حكم الفيديو لإجراء مراجعة تليفزيونية من خلال شاشة "الفار" بالملعب، وبناءاً على المراجعة تم تصحيح 27 قرار من تلك الحالات، بينما لم يتم تصحيح 4 قرارات نظراً لاتخاذ حكم الساحة القرار الصحيح ، بالإضافة لحالة واحدة لم يتم مراجعتها من حكم الفيديو.

- بلغ عدد الحالات التي تم مراجعتها من قبل حكم الساحة 23 حالة في متوسط الوقت المستغرق في التحقق من تلك الحالات 76.39 ثانية ، إضافة لثمانية حالات تم مراجعتها من قبل حكم الفيديو في متوسط الوقت المستغرق الذي بلغ 173.12 ثانية.

نوعية الحالات التحكيمية التي تم مراجعتها في المباريات:

- 144 حالة مرتبطة بالأهداف خلال تلك المباريات ( 41 مباراة ) ، وفق حكم الساحة في 134 ، فيما تدخل حكم الفيديو لتصحيح قرار الحكم في 10 حالات.

- 87 حالة مرتبطة بمنطقة الجزاء منها 72 حالة صحيحة ، وصحح حكم الفيديو القرار في 11 حالة ، بينما لم يصحح حكم الساحة القرار في 4 حالات بعد المراجعة التليفزيونية داخل الملعب.

- مراجعة 35 حالة مرتبطة بالطرد، منها 33 حالة وفق حكم الساحة في قراراته، بينما تدخل حكم الفيديو لتصحيح حالتين فقط.

- تدخل حكم الفيديو في حالة واحدة لتصحيح هوية لاعب حصل على إنذار لا يستحقه، حيثُ تم توجيه حكم الساحة للاعب المستحق للإنذار.



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