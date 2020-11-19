كارتابيا وراموس يغيبان عن شباب الأهلي أمام الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مصدر في شباب الأهلي أن كل من الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، ولاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، لم يلحقا بمباراة الفريق أمام الجزيرة، بعد غدٍ، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنهما لم يتعافيا بشكل تام من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الماضية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن مشاركة المهاجم أحمد خليل في المباراة تعود في المقام الأول للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، ووفقاً لجاهزية اللاعب الذي لم يشارك في أي مباراة محلية منذ بداية الموسم».

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