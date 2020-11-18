مدرب بني ياس: لأول مرة لا أعرف من سأختار للتشكيلة الأساسية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني، دانيال إيسلا إنه يشعر بالحيرة لعدم قدرته على اختيار التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها في مواجهة كلباء المقرر مساء بعد غد ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتاً إلى أن ذلك يشعره بالسعادة الكبيرة في نفس الوقت بعد اكتمال صفوف فريقه بعودة جميع اللاعبين من الإصابة ووجود 20 لاعباً حالياً تحت رهن اشارته للمشاركة في اللقاء.

وقال ايسلا في المؤتمر الصحافي اليوم: "لأول مرة منذ بداية الموسم لا اعرف من سأختار للتشكيلة الأساسية، لكن في نفس الوقت أشعر بالسعادة لعودة اللاعبين من الإصابة، سنستعيد جهود كل من صامويل وفيكتور وسلطان الشامسي، وأتمنى كذلك أن يكون القائد فواز عوانة في كامل جاهزيته البدنية للمشاركة في اللقاء".

وحول منافسهم كلباء، قال: "حتى من دون مشاركة التوغولي مالابا فإن الفريق قدم مستوى جيد أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي، بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة". ورداً على عدم اختيار مدرب المنتخب الوطني لأي لاعب من بني ياس في قائمة "الأبيض" الأخيرة، قال دانيال إيسلا: "حتى تحصل على فرصة المشاركة مع المنتخب، فلا يكفي فقط أن تلعب بشكل جيد وإنما أن تستمر في تقديم الأداء الجيد، أنا على يقين بأن المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو كان يشاهد مباريات بني ياس بعد بدايتنا الجيدة للدوري، لذلك علينا العودة لتقديم الأداء الجيد والاستمرار عليه".

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