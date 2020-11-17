المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لغة

برر مشرف فريق منافس في «الهواة»، سبب عدم الموافقة على إجراء مقابلة مع مدرب فريقه بعدم إتقان المدرب للغة الإنجليزية، ما قد يؤدي لتحريف تصريحاته على حد قوله.

إغراء

حاول مسؤول إداري إغراء مشجعين مؤثرين للنادي بعدم توجيه أي انتقادات للفريق سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.

حارس

رفض حارس مرمى الحديث عن نتائج فريقه في الموسم الحالي، بداعي أنه يتم تفسير تصريحاته بصورة خاطئة، واعتبارها هجوماً على زملائه والمدرب.

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