الأردني شاكر يتأهل من دبي لبطولة العالم لسيارات «بارك درفت»

المصدر: جوني جبور - دبي

انتزع السائق الأردني محمد شاكر بطاقة التأهل إلى بطولة العالم لسباقات «ريد بُل كار بارك درفت» للسيارات 2021، عقب فوزه بالتصفيات التي أقيمت عطلة الأسبوع الماضي في المواقف الجنوبية لمنطقة ركن السيارات في «فيستيفال سيتي دبي»، ونافس على لقبها 16 من نخبة السائقين العرب.

وقدّم شاكر على متن سيارته «نيسان سيلفيا» أداءً قوياً من الحركات الاستعراضية والانجراف، قاده إلى بلوغ المرحلة النهائية، قبل أن ينجح في انتزاع المركز الأول بإجمالي 340 من أصل 400 نقطة متاحة، متفوقاً بفارق النقطتين على اللبناني محمد شهاب الذي حل بالمركز الثاني، فيما جاء ثالثاً بطل التصفيات الإماراتية للعام الماضي السائق المصري أحمد سير العدل الذي حصل على 338 نقطة.

وحجز الأردني شاكر مقعده في بطولة العالم «ريد بل كار بارك درفت» التي تستضيفها القاهرة، وينافس على لقبها السائقون المتوجون في الجولات التأهيلية لموسم 2020.

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