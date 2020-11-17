البطائح يدخل اختبار الشارقة في صدارة دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

يدخل فريق البطائح لكرة السلة اختبار الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى، حين يحل في السابعة مساءً ضيفاً على حامل اللقب الشارقة، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري، وتشهد في التوقيت نفسه، ولحساب المجموعة ذاتها، لقاء شباب الأهلي ومستضيفه النصر. وتستهل الجولة في الخامسة عصراً بلقاء المجموعة الثانية، الذي يجمع الجزيرة وضيفه الظفرة، على أن يتبع وعلى الصالة ذاتها بلقاء العين مع الوحدة.

ويسعى البطائح، صاحب رصيد الخمس نقاط، لتأكيد أحقيته بالصدارة، وحصد النقطة السابعة، فيما يطمح الشارقة إلى الارتقاء إلى النقطة الخامسة التي تبقيه على مقربة من الصدارة، خصوصاً أن شباب الأهلي الوصيف برصيد أربع نقاط يخوض اختباراً صعباً أمام ثالث الترتيب.

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