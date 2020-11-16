فوز النصر وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة في ربع نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حجزت أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة مقاعدها في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، المؤجلة لمرحلة الرجال لموسم 2019-2020، عقب تخطيها أول من أمس، عقبة دور الثمانية، بفوز النصر على بني ياس «34-20»، وشباب الأهلي على العين «28-21»، والشارقة على مليحة «29-17»، والجزيرة على الوصل «28-27».

وضرب النصر موعداً مع شباب الأهلي غداً في أولى مواجهات المربع الذهبي، والشارقة والجزيرة.

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