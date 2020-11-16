فوز النصر وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة في ربع نهائي كأس اليد
حجزت أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة مقاعدها في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، المؤجلة لمرحلة الرجال لموسم 2019-2020، عقب تخطيها أول من أمس، عقبة دور الثمانية، بفوز النصر على بني ياس «34-20»، وشباب الأهلي على العين «28-21»، والشارقة على مليحة «29-17»، والجزيرة على الوصل «28-27».
وضرب النصر موعداً مع شباب الأهلي غداً في أولى مواجهات المربع الذهبي، والشارقة والجزيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news