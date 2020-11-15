ربيع: علمنا بمواجهة «رديف الوحدة» قبل المباراة بساعة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، سالم ربيع، أن فريقه لم يخض مباراة سهلة أمام رديف الوحدة، موضحاً أن الجهاز الفني علم أن «العنابي» لن يخوض المباراة بالفريق الأول، قبل انطلاق اللقاء بساعة واحدة.

وكان الوصل قد كرر فوزه على الوحدة بالفوز بهدفين دون رد، أحرزهما البرازيليان جواو فيغريدو وسانتوس نيريس، أول من أمس، في إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي، ليتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة الشارقة، بعدما تفوّق على الوحدة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال ربيع في تصريحات صحافية: «نبارك لفريق الوحدة على المستوى الذي ظهر به اللاعبون الشباب، إذ إن (العنابي) عوّدنا على أنه من الفرق التي تستعين دائماً بمجموعة مميزة من اللاعبين الشباب».

وأضاف: «لا يجب أن نقلل من فوز الوصل أمام فريق الشباب في الوحدة، خصوصاً أننا لعبنا بمستوى جيد، والمباراة لم تكن سهلة، سواء لعبنا أمام الفريق الأول أو اللاعبين الشباب، إذ إننا بذلنا جهداً كبيراً للاستعداد للمباراة، وأحياناً تواجه بعض الفرق مواقف طارئة يجب التعامل معها».

وتابع: «علمنا أننا سنلعب أمام فريق الرديف قبل انطلاق المباراة بساعة واحدة، ولا شك أنها كانت مفاجأة، وتحدثت إلى اللاعبين على أهمية اللعب بكل جدية، لأن المباراة صعبة، خصوصاً أن لاعبي الوحدة سيكون لديهم حماس كبير، بينما لم يكن من المهم بالنسبة لي أن نحقق الفوز بهدف واحد أو بـ10 أهداف، وكان الأهم بالنسبة لنا أن نتأهل إلى ربع النهائي».

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