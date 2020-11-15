الحضيري: مصفوت حُرم من 3 ركلات جزاء أمام دبا الحصن

المصدر: محمد فاضل - دبي

عبّر مدرب مصفوت، التونسي طارق الحضيري، عن عدم رضاه لما آلت إليه نتيجة المباراة التي خسرها فريقه أمام دبا الحصن (2-3)، في افتتاح منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن نتيجة التعادل لو حصلت لكانت أكثر إنصافاً، قياساً باداء الفريقين، مبيناً أن مصفوت استحق ثلاث ركلات جزاء، لكن لم يحصل عليها، بسبب تقدير حكم المباراة عامر الضبيع.

وقال الحضيري لـ «الإمارات اليوم»: «لا نستحق الخسارة، وهي الأولى لنا في الموسم بعد 13 مبارة رسمية وودية، والفريق ظهر بشكل جيد، على الرغم من افتقاده للاعبين مؤثرين، منهم الهداف الفرنسي ياسين عبيد، وحارس المرمى أيوب عمر، وسلطان أبودقن، وعبدالله مهدي، وأنا على ثقة بأننا سنعوض هذه الخسارة غير المستحقة، وسنعود للنتائج الايجابية في المباريات المقبلة».

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