انطلاقة قوية للحصن والبطائح ومسافي في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■دبي

خطف دبا الحصن ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مصفوت 3-2، أمس، ضمن الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى على ملعب شباب الأهلي بالعوير.

وسجل لدبا الحصن الجزائري سيد عواج (11 و38) وعلي ربيع (24)، ولمصفوت البرازيلي غارديل (67)، وسعود فرج (68).

وفاز البطائح على الحمرية 2-1، وسجل للفائز جاسم محمد (30 و50)، وللحمرية فيصل خليل (90+2)، كما تغلب مسافي على التعاون 2-1، وسجل لمسافي العاجي إبراهيما دياكيتي (7 و41)، وللتعاون مالك أحمد (50).

وتختتم الجولة بمباراتين اليوم بلقاء دبا الفجيرة مع العروبة والذيد مع الإمارات.

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