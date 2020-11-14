اتحاد السباحة يعقد لقاءً تعريفياً مع الاتحاد الإسرائيلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل- دبي

عقد رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، لقاءً تعريفياً مع الاتحاد الإسرائيلي للسباحة من خلال منصة (زووم)، جرى خلاله التعارف بين الجانبين، وبحث بنود الاتفاقية التي سيتم توقيعها قريباً بين الطرفيين في ما يخص العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تبادل المعسكرات التدريبية للمنتخبات والأندية والدورات التدريبية للمدربين، إضافة إلى الاهتمام وتنشيط سباحة المياه المفتوحة في الإمارات.

حضر اللقاء أمين السر العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، ومن الجانب الآخر، رئيس الاتحاد الإسرائيلي سيمون دافيدسون، وممثل قطاع الاستثمار الرياضي في إسرائيل أري ليمور، وكذلك مختار حيدري ممثل نادي سخنين الإسرائيلي.

وقال سلطان السماحي لـ«الإمارات اليوم» إن الهدف من اللقاء كان تعريفياً، وتمهيداً لتوقيع مذكرة تعاون بين الاتحادين في الأيام المقبلة، ووضع أهم بنود التعاون الذي يشمل الزيارات والبطولات المشتركة، وإقامة المعسكرات، وتنشيط السياحة الرياضية بين البلدين.

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