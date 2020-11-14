مجموعة أبوظبي تدشن اليوم الدور التمهيدي لدوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

تدشن اليوم فرق المجموعة الثانية، والخاصة بأندية إمارة أبوظبي، العين الوحدة والظفرة وبني ياس والجزيرة، مبارياتها في الدور التمهيدي لدوري السلة، وذلك عقب أسبوعين على انطلاق البطولة ومباريات المجموعة الأولى التي تضم أندية دبي والشارقة.

وكان اتحاد السلة قد قسم الأندية إلى مجموعتين، بحسب التوزيع الجغرافي، لتسهيل مهمة الأندية في التنقل، خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا. ويلتقي اليوم الظفرة والعين على صالة نادي الجزيرة، والوحدة ضيفاً على بني ياس، على أن يخضع الجزيرة لمرحلة الراحة. وتقام المباراتان في الساعة السابعة مساء.

في المقابل، تجرى الجولة الثالثة للمجموعة الأخرى، حيث يحل النصر ضيفاً على البطائح، بينما يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي، فيما يخضع حامل اللقب الشارقة ووفق نظام البطولة لمرحلة الراحة.

ويقضي نظام البطولة بأن يقام دورها التمهيدي بنظام دور المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن التأهل المباشر لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكلتا المجموعتين إلى ربع النهائي، على أن يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس دوراً إضافياً لإكمال المتأهلين.

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