النصر يدشّن اليوم مبارياته في كأس «الصالات» أمام كلباء

المصدر: محمد فاضل ■دبي

يفتتح فريق النصر لكرة الصالات أولى مبارياته في كأس الإمارات اليوم، حين يحل ضيفاً على كلباء الساعة الخامسة مساء، بينما يستضيف دبا الحصن الحمرية، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

ويتطلع النصر وكلباء لتحقيق فوز كبير، وبفارق أكثر من ثلاثة أهداف، لتعزيز حظوظهما في منافسة شباب الأهلي على البطاقة الوحيدة عن هذه المجموعة، بينما يبحث الحمرية عن نتيجة إيجابية قبل مواجهته مليحة في المباراة المهمة والمؤدية نتيجتها إلى نصف النهائي.

وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز شباب الأهلي على كلباء ومليحة على دبا الحصن بالنتيجة نفسها (4-1)، بينما فاز الشارقة على الظفرة (3-2)، وخورفكان على البطائح (3-1). وتختتم الجولة غداً بلقاءي خورفكان مع الظفرة، والشارقة مع البطائح.

الجولة تشهد أيضاً مباراة مهمة بين الحمرية ودبا الحصن.

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