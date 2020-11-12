الجزيرة يودع كأس الخليج العربي أمام اتحاد كلباء

أحمد طارق- دبي

تأهل اتحاد كلباء إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، عقب تعادله مع الجزيرة 1-1 في إياب الدور الأول على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ استفاد "النمور" من الفوز في لقاء الذهاب 2-1، ويتأهل لمواجهة بني ياس في دور الثمانية.



بدأ الجزيرة بقوة، وكاد البرازيلي برونو دي أوليفيرا أن يحرز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها حارس اتحاد كلباء يوسف الزعابي (9)، ورد السويسري ديفيد مارياني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عبدالرحمن العامري.

وفي الدقيقة 24 تصدى القائم لأخطر فرصة لمصلحة اتحاد كلباء، عندما انفرد أحمد جشك بالمرمى، وراوغ حارس مرمى الجزيرة، وسدد كرة جميلة، ولكنها ارتدت من القائم وأبعدها الدفاع الجزراوي، وأتبعها البرازيلي واندرسون بفرصة أخرى خطرة من عرضية عمر الخديم، ولكن واندرسون لعب الكرة برأسه بجوار القائم (28).

وواصل "النمور" أفضليته وتصدت العارضة لتسديدة صاروخية من واندرسون (38)، كما تصدى عبدالرحمن العامري لكرة خطرة من عبدالسلام محمد (40)، قبل أن يحصل الجزيرة على ركلة جزاء، عقب عرقلة المالي عمر تراوري من جانب عمر الخديم، ويقرر الحكم إلغاء الركلة عقب الاستعانة بتقنية الفيديو، وفي الدقيقة 44 أحرز برونو دي أوليفيرا الهدف الأول عقب خطأ فادح من المدافع الإيطالي غابريل سانتيني الذي حاول مراوغة دي أوليفيرا الذي قطع الكرة وسددها في المرمى.

وفي الشوط الثاني دخل اتحاد كلباء بقوة، وأحرز أحمد جشك هدف التعادل في الدقيقة 62، بعدما انفرد بالمرمى، وسدد كرة قوية على يمين الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل وتأهل "النمور" إلى ربع النهائي.

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