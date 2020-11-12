العنبري: مشوار الدوري طويل.. هناك متغيرات ومتقلبات

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن الشارقة يسعى إلى تكرار سيناريو موسم 2018-2019، عندما فاز بلقب دوري الخليج العربي، خصوصاً أنه يواصل حالياً مشواره بقوة، بفضل الروح الجماعية التي يتحلى بها لاعبو «الملك»، فضلاً عن الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من مجلس إدارة النادي وكذلك الدعم الجماهيري، وقال في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم»، إن «مشوار الدوري لايزال طويلاً، وهناك متغيرات ومتقلبات، كما أن هناك منافسين آخرين للشارقة».

وأضاف: «من باب التفكير في الدوري فإنه لابد من أخذ كل مباراة على حدة، وأرى أن هناك خمسة أو ستة فرق تتنافس على اللقب، وهذا شيء جيد بالنسبة للدوري، وأتمنى لها التوفيق».

يذكر أن العنبري لم يخسر حتى الآن في أي مباراة، بل تمكن من حصد العلامة الكاملة (15 نقطة)، متصدراً المنافسة حتى الجولة الخامسة، بعد الفوز على الفجيرة والوحدة والعين والظفرة والجزيرة.

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