راشد بن حميد يلتقي رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

المصدر:
  • دبي -الإمارات اليوم
التاريخ:

 التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم .

وقال بيان صحافي "ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين في كافة المجالات".

كما تم التأكيد على أن الرياضة وكرة القدم رسالة سلام بين الشعوب .

حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم .

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