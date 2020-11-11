راشد بن حميد يلتقي رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم .

وقال بيان صحافي "ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين في كافة المجالات".

كما تم التأكيد على أن الرياضة وكرة القدم رسالة سلام بين الشعوب .

حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم .

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