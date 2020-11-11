راشد بن حميد يلتقي رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم
التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم .
وقال بيان صحافي "ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين في كافة المجالات".
كما تم التأكيد على أن الرياضة وكرة القدم رسالة سلام بين الشعوب .
حضر اللقاء سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم .
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