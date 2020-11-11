فوز خورفكان والشارقة في كأس الإمارات للصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق خورفكان فوزا مهما على البطائح بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في قاعة البطائح مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الامارات لكرة قدم الصالات، إذ سجل لخورفكان شادي قنديل واحمد السيابي والبرازيلي لوكاس نونيس بينما سجل للبطائح نوفل الطائي.

وفي نفس المجموعة فاز الشارقة على الظفرة بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت في قاعة الحمرية، سجل للشارقة عبد الكريم جميل والبرازيلي غابريل شايفر ( هدفان ) بينما سجل للظفرة محمد عبد الله والبرازيلي ميغويل كينجي

وتصدر خورفكان ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط وهو نفس رصيد الشارقة لكنه متفوقا عليه بفارق الاهداف.

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