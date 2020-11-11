مارادونا يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ

المصدر: بوينوس آيرس - أ.ف.ب

يتعافى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، بشكل جيد بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، الثلاثاء الماضي، وقد يغادر المستشفى خلال الأسبوع الجاري كما ذكر طبيبه.

وخضع مارادونا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ60، الشهر الماضي، للعملية جراحية، الأسبوع الماضي، لإزالة ورم دموي في دماغه.

وقال طبيب مارادونا الخاص، ليوبولدو لوكي: «صحة دييغو في تحسن مستمر، ونحن نفكر في مغادرة المستشفى».

وبدا مارادونا شاحباً خلال ظهوره الوجيز، في أكتوبر، لدى احتفاله بعيد ميلاده في ملعب خيمنازيا اي اسغريما، النادي الذي يشرف على تدريبه في الدرجة الأولى الأرجنتينية، وكان يعاني صعوبة في المشي، ولم يمكث لمتابعة مباراة فريقه. ولدى خضوعه للفحوص الروتينية تبين وجود ورد دموي في دماغه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news