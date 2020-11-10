فوزان ثمينان لشباب الأهلي ومليحة في كأس الإمارات للصالات
دشن شباب الأهلي انتصاراته في كأس الامارات لكرة قدم الصالات والتي انطلقت منافساتها مساء اليوم بتحقيقه للفوز الاول على ضيفه اتحاد كلباء (4-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى ولحساب المجموعة الاولى، حيث سجل لشباب الأهلي كل من وليد بشر ( هدفان ) ولاعب كلباء فهد موسى في مرماه وعلي الخمري وسجل لاتحاد كلباء احمد سرحان، بينما فاز مليحة على دبا الحصن (4-1)، لحساب المجموعة الثانية، وسجل للفائز كل من عبد الله كرمستجي والبرازيلي باربوسا ( هدفان ) ومواطنه الفيس فيما سجل لدبا الحصن عبد الله سيف، وليتصدر الفائزان كل لمجموعته برصيد 3 نقاط.
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